بايدن يدعو لوقف إطلاق النار في غزة ويؤكد: “سياسة نتنياهو خاطئة”

هبة بريس – وكالات

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة بُثت الثلاثاء أن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة “خاطئة”، وحض إسرائيل على الدعوة إلى وقف لإطلاق النار.

وقال بايدن لشبكة “يونيفيجين” الأمريكية الناطقة بالإسبانية عندما سئل عن طريقة تعامل نتنياهو مع الحرب “أعتقد أن ما يفعله هو خطأ. أنا لا أتفق مع مقاربته”.

وكرر بايدن خلال المقابلة بأن مقتل سبعة عمال إغاثة الأسبوع الماضي بغارة إسرائيلية في غزة يعملون لصالح مؤسسة خيرية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا الأسبوع الماضي كان “فظيعا”.

وأضاف “لذلك ما أدعو إليه أنا هو أن يدعو الإسرائيليون فقط إلى وقف لإطلاق النار، والسماح خلال الأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة بالوصول الكامل لجميع المواد الغذائية والأدوية التي تدخل البلاد”.