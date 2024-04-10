في ليلة عيد الفطر.. الصدفة تقود الدرك الى اكتشاف جثتي.ن بالناظور

2024-04-10 / 09:59
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اهتز اقليم الناظور، مساء أمس الثلاثاء “ليلة عيد الفطر”، على وقع العثور على جثتي شخصين بأماكن متقاربة.

وحسب ما نقله موقع “الناظور سيتي”، فقد انتقلت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية، الى جماعة إحدادن، لمعاينة جثة شخص وضع حدا لحياته شنقا.

وبعد معاينة جثة الهالك والتعرف على هويته “مهاجر بالديار الاوروبية”، انتقلت المصالح المختصة الى منزله، قبل أن تتفاجأ بالعثور على جثة شاب آخر داخله.

وأضاف ذات المصدر، أن جثة الهالك الثاني الذي كان مجردا من ملابسه، تفيد تعرضه لطعنة وكدمات بمختلف مناطق جسده.

ونقلت المصالح المعنية، جثتي الهالكين الى مستودع الأموات، كما فتح تحقيقا للكشف عن التفاصيل الكاملة للواقعة.

2024-04-10 / 09:59
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