إسبانيا: موافقة مبدئية لتسوية الوضعية القانونية لحوالي نصف مليون مهاجر
وافق البرلمان الإسباني على مناقشة مبادرة لإضفاء الشرعية على جميع المهاجرين الذين يعيشون في البلاد بطريقة غير نظامية وتسمح لغير المسجلين منهم بـ “ترك حالة التخفي وانعدام الحقوق”.
وتعود المبادرة المذكورة التي أطلقتها مؤسسة للدفاع عن المهاجرين غير الشرعيين إلى نحو 3 سنوات، ووقع عليها أكثر من 600 ألف شخص ونالت دعم 900 جمعية تقريبا.
وتدعو المبادرة إلى تنفيذ آليات تسمح للمهاجرين الذين يعيشون في إسبانيا بدون وثائق بترك حالة التخفي وانعدام الحقوق لديهم.
وتكشف أحدث التقديرات “ما بين 390 ألفا و470 ألف شخص هم في وضع غير نظامي في إسبانيا، ثلثهم من القاصرين”.
وتضيف أن “معايير الحصول على تصريح إقامة تقييدية جدا” وإجراءاتها “بطيئة وبيروقراطية”.
وفي هذا الصدد، أكد مؤيدو المبادرة على أن سياسات القوننة الجماعية تم تنفيذها مرات عدة خلال العقود الأخيرة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك في إسبانيا.
وأضافوا بأن الوضع الحالي يضر “بالحقوق الأساسية” للمهاجرين غير الشرعيين الذين لا يدفعون الضرائب، ما يتسبب أيضا في “خسارة اقتصادية ومالية كبيرة” لإسبانيا.
9 تعليقات
تحية تقدير واحترام للسلطات الإسبانية..
إسبانيا تربطها علاقة قوية مع المغرب..
اللهم احفظ إسبانيا الشقيقة..
الحمد لله مساكن تكرفصوا ويستاهلو تسوية الوضعية..
الله اسهل على خوتنا المغاربة في ا
أوروبا الهرمة والبائسة والعجوزة تريد العمال ولاتريد تحسين اوضاعهم .تريد عمالة موسمية فقط .حتى العمال الموسميين أوضاعهم مزرية يعملون في ضيعات فلاحية ويصرفون نصف مايحصلون عليه في الأكل والملبس.علينا ان نبني إقتصادا قويا حتى لانعتمد على غيرنا مستقبلا.
علينا أن نكون بلد حقوق و قانون و إحترام المواطن حتى لا يفر أبناؤنا مغامرين بأرواحهم. ليس الفقر الذي يدفع الى هجرة الشباب، يقدر ماهي الحگرة و الاستبداد.
إلى صاحب التعليق موظف له رأي خاص من الاحسن العمل باسبانيا او في مناطق فلاحية المغرب فحال يشتغل ب70 درهم في النهار من الشروق إلى الغروب
تحيا إسبانيا المجيدة إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة …هادوك الناس لي هاجرو إلى هناك وجدو الكثير من الخيرات وفرو من بلدانهم..