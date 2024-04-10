طقس عيد الفطر.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2024-04-10 / 09:08
5

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بارتفاع في درجات الحرارة مع طقس حار بالسهول الوسطى، وداخل منطقة سوس و الأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب تكون سحب منخفضة مصحوبة بكثل من الضباب غرب الواجهة المتوسطية والسواحل الجنوبية. مع هبوب رياح رملية بالأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما داخل الأقاليم الجنوبية، وأقصى الجنوب الشرقي، ومنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03و 08 درجة بالأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 14 و20 درجة بسوس، والأقاليم الجنوبية والجنوب-الشرقي، وستكون ما بين 09و 14 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعا بمعظم أرجاء المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، بالبوغاز وشمال المحمدية، وهائجا إلى قوي الهيجان جنوب المحمدية.

2024-04-10 / 09:08
5

مقالات ذات صلة

تفكيك شبكة لتزوير ترقيم الشاحنات تنشط بين ووزارات ومراكش

2024-04-10 / 10:57

التَّهاني ب”الكوبي الكولي”.. رسائل العيد في زمن العولمة

2024-04-10 / 10:30

في ليلة عيد الفطر.. الصدفة تقود الدرك الى اكتشاف…

2024-04-10 / 09:59

اعتقال إطار بنكي بفاس إختلس أكثر من 800 مليون…

2024-04-09 / 23:17

عيد الفطر ..الملك يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية

2024-04-09 / 20:51

الملك يصدر عفوه السامي على 2097 شخصا بمناسبة عيد…

2024-04-09 / 19:56

المخالفات المرورية” تضخ في ميزانية الدولة أكثر من 7…

2024-04-09 / 18:58

إعادة انتخاب مبهرة للمغرب بالهيئة الدولية لمراقبة المخدرات

2024-04-09 / 18:28

تشغيل أطباء بأجور هزيلة يجر أيت طالب للمساءلة البرلمانية

2024-04-09 / 17:34

محكمة البيضاء تدين “مومو” بالسجن 4 أشهر حبسا نافذا

2024-04-09 / 16:29

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى