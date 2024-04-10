طقس عيد الفطر.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بارتفاع في درجات الحرارة مع طقس حار بالسهول الوسطى، وداخل منطقة سوس و الأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب تكون سحب منخفضة مصحوبة بكثل من الضباب غرب الواجهة المتوسطية والسواحل الجنوبية. مع هبوب رياح رملية بالأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما داخل الأقاليم الجنوبية، وأقصى الجنوب الشرقي، ومنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03و 08 درجة بالأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 14 و20 درجة بسوس، والأقاليم الجنوبية والجنوب-الشرقي، وستكون ما بين 09و 14 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعا بمعظم أرجاء المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، بالبوغاز وشمال المحمدية، وهائجا إلى قوي الهيجان جنوب المحمدية.