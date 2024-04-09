Press briefing Renew Europe

“ستيفان سيجورني” يشيد بالعلاقات الفريدة بين فرنسا والمغرب

2024-04-09 / 22:15
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أكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، بمناسبة المحادثات التي أجراها، اليوم الثلاثاء بباريس، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن فرنسا والمغرب تجمعهما علاقة “فريدة”.

وكتب السيد سيجورني في حسابه على منصة “إكس” أن “الدينامية التي بدأت مع زيارتي الأخيرة للمغرب تتواصل اليوم بجلسة عمل مع نظيري، ناصر بوريطة. فرنسا والمغرب تجمعهما علاقة فريدة !”.

وكان الوزير الفرنسي قد قام نهاية فبراير الماضي بزيارة للمغرب، تندرج في إطار العزم الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على المضي قدما بالشراكة الاستراتيجية الثنائية على أسس قوية، من خلال البناء على الدعامات التاريخية والإنسانية المتينة التي تستند عليها هاته العلاقات، مع الاستفادة من المكتسبات المسجلة في إطار هذه الشراكة على مدى عقود.

2024-04-09 / 22:15
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