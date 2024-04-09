اعتقال إطار بنكي بفاس إختلس أكثر من 800 مليون سنتيم.

ع محياوي _ هبة بريس

علمت ” هبة بريس” أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، وضعت إطارا بنكيا شابا يشتغل بوكالة بنكية بحي تغات نفوذ مقاطعة المرينيين رهن الحراسة النظرية بعدما سلم نفسه بعد ساعات من اكتشافه اختلاسه مبلغ مالي يقارب المليار سنتيم من الوكالة التي تولى مسؤوليتها في فترة وجيزة.

وأضاف ذات النصدر، أن الفرقة أصدرت مذكرة بحث في حق المتهم البالغ من العمر 27 سنة، بناء على شكاية من البنك بعدما اكتشفت لجنة تفتيش وجود خصاص كبير في مالية الوكالة قدر بأكثر من 800 مليون سنتيم تصرف فيها المعني بالأمر الذي لم يمر على عمله في البنك سوى 7 سنوات.

ويجري تعميق البحث مع المتهم الموضوع رهن الحراسة النظرية، لمعرفة ما إذا كان له شركاء في هذا الفعل الجرمي، في انتظار تقديمه أمام الوكيل العام باستئنافية فاس يوم غد الأربعاء بالمنسوب إليه على ضوء الأبحاث التي أجرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، اعتبارا لكون الأفعال المنسوبة إليه تكتسي طابعا جنائيا وتندرج ضمن الجرائم المالية