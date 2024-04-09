تعادل مثير بين ريال مدريد وسيتي بدوري أبطال أوروبا

تبادل ريال مدريد ومانشستر سيتي، التقدم في النتيجة قبل أن يتعادلا 3-3 في مباراة مثيرة بذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب سانتياغو برنابيو، الثلاثاء.

وبعدما تقدم برناندو سيلفا مبكرا لسيتي من ركلة حرة ماكرة، عاد صاحب الأرض بهدفين في غضون دقيقتين بعدما اصطدمت تسديدة إدواردو كامافينغا في قدم المدافع روبن دياز ليسجل بالخطأ في مرماه بالدقيقة 12 قبل أن يجعل رورديغو النتيجة 2-1 من هجمة مرتدة.

وأهدر ريال مدريد عدة فرص في الشوط الثاني ليستغل سيتي الأمر ويدرك فيل فودن التعادل بتسديدة قوية من حافة المنطقة بالدقيقة 66 ومن نفس الطريقة سجل زميله يوسكو غفارديول بعدها بخمس دقائق.

لكن فيدريكو بالبيردي رفض خسارة فريقه بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من فينيسيوس جونيور.

وتقام مباراة العودة على ملعب سيتي، حامل اللقب، يوم 17 أبريل الجاري.