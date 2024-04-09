عيد الفطر ..الملك يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية

2024-04-09 / 20:51
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بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، بعث أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أسمى آيات التهاني والتبريكات، وأطيب المتمنيات لهم بموفور الصحة والرفاه.

2024-04-09 / 20:51
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