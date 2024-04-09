ايطاليا: مصرع أربعة أشخاص في انفجار بمحطة طاقة كهرومائية

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم وفقد خمسة آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار في محطة للطاقة الكهرومائية في إيطاليا، وذلك بحسب ما أفاد به مسؤول محلي.

وأوضح مسؤول في مدينة بولونيا بوسط إيطاليا، في تصريح للصحافة، أن ثلاثة أشخاص أصيبوا أيضا في الحادث الذي وقع بمحطة “بارجي” التي تديرها شركة “إينيل غرين باور”، والواقعة على بحيرة سوفيانا.

وأظهرت صور لجهاز الإطفاء دخانا يتصاعد من المحطة على حافة المياه، حيث يبحث عناصر الإنقاذ عن المفقودين عقب الانفجار الذي وقع في وقت مبكر من بعد الظهر.

ووصف رئيس بلدية كامونيانو القريبة، ماركو ماسينارا، الانفجار بأنه “حادث عمل مروع”، مضيفا “يبدو أنه كان هناك انهيار في الأرضية، ومن الصعب القيام بالإنقاذ نتيجة دخول كمية كبيرة من المياه إلى الطابق السفلي الثامن”.

وقالت رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنها “تتابع بقلق الأخبار الرهيبة المتعلقة بالانفجار”.

من جهتها، أكدت شركة “إينيل غرين باور”، وهي وحدة الطاقة المتجددة التابعة لشركة “إينيل” العملاقة للطاقة، إنها تنسق مع السلطات، موضحة في بيان لها أن “حريقا اندلع” في محطة بارجي ببولونيا.

وأضافت أنه “بعد التحقيقات، تبين أن حوض السد الخاص بمحطة بارجي لم يتضرر وهو آمن”، لافتة إلى أن الإنتاج توقف، لكن لم يكن هناك تأثير على الإمدادات المحلية أو الوطنية.

وتابعت “تفيد الشركة بأنها مستمرة في العمل باتباع كل إجراءات السلامة اللازمة وفق الإجراءات الداخلية لضمان إجلاء موظفيها”.