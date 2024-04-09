رسميا.. الاربعاء أول أيام عيد الفطر بالمغرب

2024-04-09 / 19:21
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أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء الثلاثاء، أن غدا الأربعاء الموافق لـ 10 أبريل 2024 هو يوم عيد الفطر المبارك بالمغرب.

وأنهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر شوال لعام 1445 هـ، بعد مغرب يوم الثلاثاء 29 رمضان 1445 هـ، الموافق لـ 09 أبريل 2024، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا، وعليه فإن فاتح شهر شوال، الذي هو يوم عيد الفطر، يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 م.

وبمناسبة حلول عيد الفطر، تتمنى جريدة هبة بريس الإلكترونية لكافة زوارها عيدا مباركا سعيدا.

كل عام وأنتم بألف خير.

2024-04-09 / 19:21
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