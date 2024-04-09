تشغيل أطباء بأجور هزيلة يجر أيت طالب للمساءلة البرلمانية

ساءل فريق حزب “التقدم والاشتراكية” وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، حول ظروف وملابسات الإعلان عن مباراة توظيف أطباء عامين بأجور متدنية.

وأشار الفريق في ذات السؤال أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) أعلنت مؤخرا، على بوابتها الإلكترونية، عرضَ تشغيل عشرة أطباء حاصلين على الدكتوراه في الطب العام، للعمل بالمستوصفات الكائنة بتراب عمالة إقليم فكيك، وأثار تحديد أجرتهم الشهرية في 6000 درهم جدلا واسعا وسط المعنيين.

وعبرت العديد من الفعاليات عن استغرابها لجوء الوزارة إلى التشغيل، وفق عقود لا تحترم القيمة الاعتبارية للأطباء، والمجهودات الكبيرة التي يبذلونها في سبيل تطوير المنظومة الصحية الوطنية.

واعتبر الفريق أن مضامين هذه المباراة تتناقص مع مواد المرسوم رقم 7125 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 شتنبر 2022، كما تتنافى مع مقتضيات مشروع تسهيل الولوج للخدمات الصحية وتحفيز الرأسمال البشري للعمل والاستقرار بالمناطق النائية