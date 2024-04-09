بسبب “داعش”.. تشديد أمني في ملاعب ربع نهائي دوري الأبطال

ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء، أن ملاعب دوري أبطال أوروبا الـ4 التي ستجرى عليها مواجهات ذهاب دور ربع النهائي، تشهد تعزيزات أمنية مشددة بعد تهديدات “داعش” بشن هجمات عليها.

وقالت إذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية، إن تنظيم داعش الإرهابي يهدد بشن هجمات على الملاعب الأربعة، بعد نشر صورة مكتوب عليها عبارة “اقتلوهم جميعا”، وأسماء الملاعب الأربعة التي ستلعب فيها مباريات ربع نهائي دوري الأبطال.

وتقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملاعب الإمارات (أرسنال) وحديقة الأمراء (باريس سان جيرمان) وستيفاس متروبوليتانو (أتلتيكو مدريد) وسانتياغو برنابيو (ريال مدريد).

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية: لم يتغير شيء في الوقت الحالي، لكن قوات الأمن يتابعون بعناية فائقة مع إجراءات مراقبة خاصة حيث تعتبر المباراة شديدة الخطورة من قبل وزارة الداخلية.

وأضافت الصحيفة، أن الوفد الحكومي على علم بالفعل بالتهديد، وسيكون هناك إجراءات مشددة صباح الثلاثاء، في الاجتماع الأمني للمباراة، عندما سيقررون اتخاذ إجراءات أمنية إضافية.

ومن جانبها قالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية: شهدت مباريات الذهاب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بالفعل انتشارا أمنيا كبيرا، لكن حالة التأهب الآن زادت إلى حد ما بعد إعلان التهديد المزعوم من تنظيم الدولة الإسلامية، حسبما ذكرت صحيفة العزايم.