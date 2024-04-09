محكمة البيضاء تدين “مومو” بالسجن 4 أشهر حبسا نافذا

2024-04-09 / 16:29
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أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، يومه الثلاثاء، أحكامها في قضية مكالمة السرقة المفبركة.

وقضت المحكمة بالسجن 4 أشهر حبسا نافذا في حق الإذاعي محمد بوصفيحة “مومو”، كما أدانت الشخصين الآخرين بالحبس 3 أشهر و5 أشهر نافذة.

ويتابع مومو بتهم المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها، فيما يتابع الشخصين الآخرين بتهم اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة.

2024-04-09 / 16:29
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‫6 تعليقات

  2. المطلوب اعتقاله فورا لا محاكمته في حالة سراح أسوة بباقي المتهمين اللعبة مخدومة سلفا الكفالة السجن الاستئناف النقض يعني عدم دخوله السجن وليستمر في الاستهزاء من المغاربة

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