محكمة البيضاء تدين “مومو” بالسجن 4 أشهر حبسا نافذا
أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، يومه الثلاثاء، أحكامها في قضية مكالمة السرقة المفبركة.
وقضت المحكمة بالسجن 4 أشهر حبسا نافذا في حق الإذاعي محمد بوصفيحة “مومو”، كما أدانت الشخصين الآخرين بالحبس 3 أشهر و5 أشهر نافذة.
ويتابع مومو بتهم المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها، فيما يتابع الشخصين الآخرين بتهم اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة.
6 تعليقات
عيد مبارك اسي موموا. تعلم الدرس لكي لا تكررها مرة أخرى.
المطلوب اعتقاله فورا لا محاكمته في حالة سراح أسوة بباقي المتهمين اللعبة مخدومة سلفا الكفالة السجن الاستئناف النقض يعني عدم دخوله السجن وليستمر في الاستهزاء من المغاربة
يستحق لانه طغى
ما عمر داود اعاود : حينما تتحرك النفس من أجل طمع، هكذا تكون النتيجة
تجربة جديدة بإمكانه النحدت عنها على الإداعة التي ينشط فيها عند خروجه من السجن
بلا فينا بوصفايح مسكين، الله يطلق سراحه.