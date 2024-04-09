رئيس حزب جزائري ينتقد سياسة تبون ويؤكد:” بلدنا يحتاج الى تغيير شامل”

هبة بريس

انتقد جيلالي سفيان، رئيس حزب جيل جديد في الجزائر، سياسة الرئيسَ عبد المجيد تبون، داعيا إياه لعدم الترشح لولاية رئاسية ثانية.

وقال جيلالي سفيان في حوار له: “آخر مرة رأيت الرئيس تبون كانت في ماي 2022، لذا ليس لدي معلومات محدثة. ومع ذلك، من خلال آخر ظهور تلفزيوني له، بدا لي مصمما على البقاء في المناصب”.

وأضاف: “بناء على تقرير وكالة الأنباء الجزائرية، يبدو أنه مصمم على تحقيق ما تبقى من برنامجه. هنا حيث يجب أن يبدأ النقاش الحقيقي. هل ستكون الجزائر أفضل مع هذه السياسة؟ في رأيي، يحتاج بلدنا إلى تغيير شامل في الأفكار”.

وأكد جيلالي سفيان على ضرورة الخروج بحزم من روح توزيع الريع، مضيفا “يجب أن نجعل البلد يعمل، الهيكل السياسي والإداري متصلب، لذا نحتاج إلى إصلاحات عميقة تكون ضرورية بقدر ما يظل البلد نسبيا مستقرا في الوقت الحالي”.

وانتقد ذات المتحدث سياسة تبون قائلا: “العودة إلى سبعينات القرن الماضي، والاعتقاد بأن الولاة سيقومون بالتنمية، وأن الإدارة القوية ستقضي على الفساد، وأن صمت الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام سيسمح بتحريك الجزائريين لصالح السلطة، هو وهم. نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج”.

واسترسل قائلا: “السلطات الهائلة التي تمتلكها الإدارة في الاقتصاد لن تؤدي إلا إلى توتر في السوق، ونقص في السلع، ومضاربة، وفساد، واستغلال، وهروب لرؤوس الأموال، وتشتت عام”، مسترسلا بالقول، “لا يمكن أن تنشط الاقتصاد فحسب بحملات التفتيش ضد التجار، أو العقوبات الجنائية ضد المضاربين، أو اشتراط الموافقات والاستثناءات لأي عمل تجاري أو استثمار”.

وأضاف جيلالي سفيان قائلا: “الأموال اليوم مجمدة، ويتم نقلها بشكل كبير إلى الخارج. بنوكنا لا تزال قديمة، والعملة الصعبة تُشترى في الشوارع تحت شرفات محكمة الجزائر.. الأجيال الجديدة تهرب من البلاد ولم يتم تشكيل أي نخبة جادة. الرداءة تسود. ما نوع الجزائر التي سنبنيها بهذا الشكل؟”.