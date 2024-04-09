تازة.. نقابة تعليمية تحتج تضامنا مع الأساتذة الموقوفين

ع محياوي _ هبة بريس

نظمت الشغيلة التعليمية للنقابة الوطنية للتعليم بتازة المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل وقفة احتجاجية حسب مصدر ” هبة بريس “، يوم أمس الإثنين 8 أبريل الجاري، أمام المديرية الإقليمية، وقفة تضامنية احتجاجية ضد صدور قرارات بتوقيف أساتذة عن العمل بسبب مشاركتهم في الإضرابات التي خاضها نساء ورجال التعليم منذ شهور.

و أضاف ذات المصدر، أن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بتازة المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، يتابع بقلق شديد تعنت الوزارة في تجاهل ملف التوقيفات غير المبررة في حق العديد من نساء ورجال التعليم لا لشيء سوى ممارستهم حق الإضراب المكفول دستوريا”.

وجدير بالذكر أن وزارة التربية الوطنية كانت قد وجهت المديريات التعليمية لمباشرة إجراءات التوقيف عن العمل في حق الاساتذة المضربين، بحجة “تغيبهم غير المشروع عن العمل”.