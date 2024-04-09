ارتفاع عمليات شراء أسهم الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أرقام إيجابية سجلتها بورصة الدار البيضاء بخصوص ارتفاع عمليات شراء أسهم الشركات المدرجة بها، حيث لوحظ أنه تم تسجيل ارتفاع في عمليات اقتناء الأسهم في الأشهر الأخيرة.

و في هذا الصدد، أكدت مندوبية التخطيط أن سوق الأسهم تعزز نشط بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأولى من سنة 2024، مواصلا بذلك تعزيز الانتعاش الذي حققه خلال الفصل الرابع من سنة 2023.

و يأتي ذلك في ظل استمرار تبات ثقة المستثمرين في سوق الأسهم، مع توقعات بارتفاع جل مؤشرات السوق بفضل التسارع في أسعار القيم بالنسبة للعديد من الشركات المدرجة في البورصة في ظل انخفاض الضغوط التضخمية.