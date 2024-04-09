بداية من 15 أبريل.. جمارك ميناء طنجة ستعمل 24 ساعة على 24

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بداية من تاريخ 15 أبريل الجاري، ستعتمد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بميناء طنجة المتوسط العمل بنظام 24 ساعة على 24، و سبعة أيام على سبعة، لتستجيب للطلب المتزايد على خدماتها الجمركية.

و في هذا الصدد، أنهت جمارك ميناء طنجة المتوسط إلى علم كافة الفاعلين الاقتصاديين والمصرحين لدى الجمارك أنه ابتداء من يوم الاثنين 15 أبريل المقبل، سيتم اعتماد تنظيم جديد للعمل يهدف إلى ضمان دوام الخدمات الجمركية بميناء طنجة المتوسط.

وأوضح ذات المؤسسة، أن هذا الإجراء، الذي اتخذ بالتشاور مع سلطات الميناء ومع القطاع الخاص، يأتي تماشيا مع سياسة مواكبة المقاولات التي تنهجها إدارة الجمارك، ويستهدف تعزيز سلاسة عمليات التخليص الجمركي للبضائع وتقليص آجال عبورها في الجمارك، بغاية دعم تنافسية الشركات المصدرة وكذا الفاعلين في مجال النقل الدولي للسلع.

وأضافت كذلك، أنه ابتداء من التاريخ المشار إليه أعلاه، سيكون بالإمكان إنجاز كامل العمليات الجمركية بميناء طنجة المتوسط في أي وقت من ساعات اليوم، وطيلة أيام الأسبوع.

ويشار أن إدارة الجمارك إنفتحت بشكل إيجابي على مختلف الإشكاليات التي يواجهها الفاعلين الإقتصاديين في ميناء طنجة المتوسط وغيره، حيث أعطت تدخلات المدير العام نتائجها على مستويات عدة، وأحرزت توافقا ملموسا بين الإدارة الجمركية والمرتفقين بفضل سياسة الإنصات والمواكبة التي تقوم بها الإدارة المركزية بتنسيق مع المديريات الجهوية.

ولم ينعكس هذا الانفتاح الإيجابي والمجهودات التي تقوم بها إدارة الجمارك على المهنيين فحسب، بل إنعكس على مغاربة العالم بحيث تمت معالجة عدد كبير من الملفات العالقة في عهد المدير العام “عبد اللطيف العمراني ” نذكر على سبيل المثل لا الحصر، رفع الصبغة الإدارية عن وكالات الاستيراد المؤقت للسيارات والاكتفاء بالتوقيع من قبل الطرفين، إلى غير ذلك من المكاسب التي يرجع الفضل فيها “للعمراني” رجل المرحلة بامتياز.