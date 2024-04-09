بداية من 15 أبريل.. جمارك ميناء طنجة ستعمل 24 ساعة على 24

2024-04-09 / 14:10
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

بداية من تاريخ 15 أبريل الجاري، ستعتمد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بميناء طنجة المتوسط العمل بنظام 24 ساعة على 24، و سبعة أيام على سبعة، لتستجيب للطلب المتزايد على خدماتها الجمركية.

و في هذا الصدد، أنهت جمارك ميناء طنجة المتوسط إلى علم كافة الفاعلين الاقتصاديين والمصرحين لدى الجمارك أنه ابتداء من يوم الاثنين 15 أبريل المقبل، سيتم اعتماد تنظيم جديد للعمل يهدف إلى ضمان دوام الخدمات الجمركية بميناء طنجة المتوسط.

وأوضح ذات المؤسسة، أن هذا الإجراء، الذي اتخذ بالتشاور مع سلطات الميناء ومع القطاع الخاص، يأتي تماشيا مع سياسة مواكبة المقاولات التي تنهجها إدارة الجمارك، ويستهدف تعزيز سلاسة عمليات التخليص الجمركي للبضائع وتقليص آجال عبورها في الجمارك، بغاية دعم تنافسية الشركات المصدرة وكذا الفاعلين في مجال النقل الدولي للسلع.

وأضافت كذلك، أنه ابتداء من التاريخ المشار إليه أعلاه، سيكون بالإمكان إنجاز كامل العمليات الجمركية بميناء طنجة المتوسط في أي وقت من ساعات اليوم، وطيلة أيام الأسبوع.

2024-04-09 / 14:10
0

مقالات ذات صلة

الأشغال في كل مناطق المغرب.. إطلاق مشروع جديد ل”تكنوبارك…

2024-04-09 / 12:46

مجموعة OCP تتحالف مع شركة عالمية لإنشاء مشروع ضخم…

2024-04-09 / 11:16

الرباط تحتضن لقاء الصداقة المغرب-فرنسا “للبريكين” يوم 17 أبريل…

2024-04-08 / 22:54

مشروع مغربي-أسترالي لتوريد الهيدروجين الأخضر

2024-04-08 / 20:23

مغاربة يتساءلون عن مصير تذاكرهم في حال رفض “رايانير”…

2024-04-08 / 15:28

“الخطافة”.. الطلب على النقل السري يتضاعف مع العيد في…

2024-04-08 / 13:01

مندوبية التخطيط تتوقع ارتفاع النمو الوطني إلى 2,7 %

2024-04-08 / 11:03

تقرير يصنف 3 أبناك مغربية ضمن الأكبر بشمال أفريقيا…

2024-04-07 / 21:49

تتويج علامة KINEDORSAL بأفضل منتج لسنة 2024 عن فئة…

2024-04-07 / 21:07

رئيس مركز ..المغرب يمكنه الاستفادة من القروض التي يخصصها…

2024-04-07 / 13:07

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى