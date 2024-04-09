“مكالمة السرقة المفبركة.. مومو يغيب عن جلسة محاكمته بالبيضاء
رباب نوي – هبة بريس
أفادت مصادر مقربة، أن المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب ب ” مومو، تغيب عن جلسة محاكمته في واقعة “مكالمة السرقة المفبركة” المقررة يومه 9 أبريل الجاري.
وتجدر الإشارة، إلى أن “مومو” متابع في قضية ” فبركة جريمة السرقة على المباشر”، أثناء تقديمه لبرنامجه على إذاعة هيت راديو الخاصة.
هذا و كان وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، قد قرر متابعة محمد بوصفيحة في حالة سراح مقابل آداء كفالة مالية.
4 تعليقات
أصلا برنامجه دون المستوى كله تفاهة لا محل له من الإعراب.
لماذا قاموا بإطلاق سرحه يستخق السجن لمدة طويلة مع الأعمال الشاقة.
و ما سبب تغيبه عن الجلسة
الله يطلق سراحو