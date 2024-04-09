“مكالمة السرقة المفبركة.. مومو يغيب عن جلسة محاكمته بالبيضاء

رباب نوي – هبة بريس

أفادت مصادر مقربة، أن المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب ب ” مومو، تغيب عن جلسة محاكمته في واقعة “مكالمة السرقة المفبركة” المقررة يومه 9 أبريل الجاري.

وتجدر الإشارة، إلى أن “مومو” متابع في قضية ” فبركة جريمة السرقة على المباشر”، أثناء تقديمه لبرنامجه على إذاعة هيت راديو الخاصة.

هذا و كان وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، قد قرر متابعة محمد بوصفيحة في حالة سراح مقابل آداء كفالة مالية.