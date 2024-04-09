الصحة العالمية: التهاب الكبد الوبائي يحصد 3500 شخص يوميا

2024-04-09 / 12:24
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كشفت منظمة الصحة العالمية في تقرير أصدرته الثلاثاء أن فيروسات التهاب الكبد الوبائي لا تزال تحصد 3500 شخص يوميا، وهو رقم آخذ في الارتفاع، داعية إلى اتخاذ “إجراءات سريعة”.

ووفق وكالة “فرانس برس”، أظهرت بيانات جديدة من 187 دولة أنّ العدد التقديري للوفيات الناجمة عن التهاب الكبد الفيروسي ارتفع من 1,1 مليون في عام 2019 إلى 1,3 مليون في عام 2022، حسب هذا التقرير الصادر في القمة العالمية حول التهاب الكبد.

واعتبرت ميغ دوهرتي، مديرة قسم فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد والأمراض المنقولة جنسيا في منظمة الصحة العالمية، أن هذه “اتجاهات مثيرة للقلق”.

في المجمل، يموت كل يوم 3500 شخص في جميع أنحاء العالم نتيجة لعدوى التهاب الكبد: 83% بسبب التهاب الكبد “بي” و17% بسبب التهاب الكبد “سي”.

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية المحدثة إلى أنّ 254 مليون شخص كانوا مصابين بالتهاب الكبد “بي”، و50 مليون آخرين كانوا مصابين بالتهاب الكبد “سي” في عام 2022.

وفي جميع المناطق، حصل 3% فقط من الأشخاص المصابين بعدوى التهاب الكبد “بي” المزمن على العلاج المضاد للفيروسات بحلول نهاية عام 2022.

وبالنسبة لالتهاب الكبد “سي”، تلقى 20% علاجاً. وأكدت ميغ دوهرتي أن هذه “النتائج لا تزال بعيدة للغاية عن الأهداف العالمية لعلاج 80% من الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد الوبائي المزمن +بي+ والتهاب الكبد +بي+ بحلول عام 2030”.

ومع ذلك، تشير أحدث البيانات إلى تحسن طفيف مقارنة بأرقام عام 2019.

2024-04-09 / 12:24
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‫8 تعليقات

  3. عرف هذآ المرض الالتهاب الكبدي انتشارا في السنوات الأخيرة و الاسباب متعددة لهذا يجب على كل واحد منا ان يقوم بالتحاليل على الأقل مرتين من كل سنه .

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  4. نطلب الشفاء العاجل لكل مريض مصاب بالالتهاب الكبدي والسلامة للجميع بدون استثناء.يجب على كل واحد منا ان يقوم بالعلاج المبكر حتى لا يسبب له سرطان الكبد وتصبح الكارثة لاتحمد عقباه.

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  6. ارقام مخوفة جدا ومرتفعة لهذا يجب على وزارة الصحة ان تحد من هذآ المرض الذي يعاني منه العديد من المرضى اللهم اشفيهم وعافيهم يآرب.

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  7. يجب على الحكومة أن تدعم هؤلاء المرضى المصابين بهذا المرض المزمن وان توفر لهم المتطلبات الأساسية داخل المستشفيات والمراكز الصحية المناسبة لهم.. وانتهى الكلام.

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  8. ارقام جد مرتفعة جدا لا تبشر بالخير ؛ اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض وحسن الخاتمة..

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