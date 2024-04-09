الموت يفجع عائلة الفنانة دنيا باطما

2024-04-09 / 11:59
8

فجعت عائلة الفنانة دنيا باطما، بخبر وفاة أحد أقاربها، في أواخر الشهر الكريم.

ونشرت المودل ابتسام باطما، صورة جاء فيها: “إنا لله وإن إليه راجعون”.

وأضافت باطما في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع “انستغرام” قائلة: “خالي في ذمة الله دعواتكم ليه بالرحمة”.

وتفاعل عدد من المتابعين مع تدوينة باطما، معبرين عن مواساتهم للعائلة ودعواتهم للراحل بالرحمة والمغفرة.

2024-04-09 / 11:59
8

مقالات ذات صلة

إيقاف عرض مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” وإحالة أبطاله…

2024-04-09 / 11:36

حينما كتب المرحوم ربيع بلهواري ..” الأعمال الرمضانية على…

2024-04-09 / 10:31

بسبب “فاصل ونواصل”.. الفنانة هدى سعد تهدد بمقاضاة العشابي

2024-04-09 / 10:01

رشيد الوالي: “فاصل ونواصل يسيء لنا كمغاربة وفنانين “

2024-04-08 / 15:09

انطلاق محاكمة صاحب أغنية “شر كبي أتاي” في حالة…

2024-04-08 / 12:35

بعد خصام طويل.. محمد الريفي يجتمع بوالدته

2024-04-08 / 12:09

أنس بسبوسي: “مبقيتش كنقدر نخرج من الدار بسبب الكاطورز”

2024-04-08 / 10:13

أحمد العوضي: ياسمين عبد العزيز الحب الحقيقي والوحيد في…

2024-04-08 / 09:35

ليلى حديوي: “كنصوم ونصلي وكندير قيام الليل”

2024-04-06 / 14:48

بسبب إساءتها لـ”النظام المصري”.. تركيا تعتقل زوجة فنان مصري

2024-04-06 / 13:26

‫8 تعليقات

  5. اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

    رد

  7. تعازينا الحارة لأسرة الفقيد تغمده الله بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته يارب العالمين إن لله وإن إليه راجعون.

    رد

  8. اللهم صبر اهليه ودويه الصبر والسلوان وان يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى