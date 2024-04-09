الأشغال في كل مناطق المغرب.. إطلاق مشروع جديد ل”تكنوبارك فاس” لاحتضان المقاولات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في كل ربوع الوطن، أوراش و أشغال و أعمال تشييد و تحديث، المئات من المشاريع فتحت ستحول المغرب في غضون السنوات المقبلة لدولة حديثة، ببنية تحتية قوية، و بمؤهلات و مقومات ستغري كبريات الشركات العالمية.

المثال هنا نسوقه من مدينة فاس و بالضبط من مجمع “تكنوبارك” الذي تم إحداثه و الذي سيتعزز بمشاريع إضافية خاصة باحتضان المقاولات و الشركات ليكون بمثابة تجمع مهني لها.

و في هذا الصدد، أعلنت الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لفاس مكناس عن إطلاق مشروع جديد تكميلي لأشغال إنشاء بناية مجمع تكنوبارك و التي تهم التهيئة الخارجية للقطب التكنولوجي الجهوي المقبل “تكنوبارك فاس”، باستثمار تفوق قيمته 16 مليون درهم.

وسيتيح هذا الورش، الذي يكتسي أهمية كبيرة في تعزيز بنية الاستقبال، للموقع التوفر على المنشآت والتجهيزات الضرورية لسيره الجيد، في إطار ملائم للمقاولات التي ستستقر به مستقبلا.

وأفادت الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لفاس مكناس بأن مشروع التهيئة الخارجية لتكنوبارك، الذي تبلغ ميزانيته 16,16 مليون درهم، يتضمن برنامجا واسعا من الأشغال تمتد على مساحة هكتارين، و يتعلق الأمر بأشغال التكسية الأرضية وتركيب شبكة للإنارة العمومية من الجيل الجديد، وتطوير نظام للصرف الصحي، إضافة إلى المنشآت المرتبطة بالكهرباء ذات الجهد المتوسط.

وقد تمت تعبئة غلاف مالي إجمالي يناهز 55 مليون درهم من أجل انشاء مجمع تكنوبارك بفاس، الموجه نحو تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة عبر تشجيع خلق المقاولات، والذي يعد ثمرة اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة فاس ووزارة الصناعة والتجارة، ومجلس الجهة، وشركة تدبير تكنوبارك.

وتتوزع مساهمات الشركاء بين 30 مليون درهم من المجلس الجهوي و20 مليون درهم من جماعة فاس و5 ملايين درهم من شركة تدبير تكنوبارك.

وتروم هذه البنية، التي تعد حلقة ضمن مخطط التسريع الصناعي 2020- 2014 والاستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي، خلق حاضنة جهوية للمقاولات والنهوض بالابتكار وتبادل الخبرات وتسريع مسلسل التنمية السوسيو اقتصادية للجهة.

كما تهدف إلى خلق ظروف نجاح المقاولات الناشئة وتشجيع المقاولات المتخصصة في التكنولوجيات الجديدة على التمركز بفاس.