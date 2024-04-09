بسبب “فاصل ونواصل”.. الفنانة هدى سعد تهدد بمقاضاة العشابي
هددت الفنانة هدى سعد، بجر مقدم وطاقم برنامج “فاصل ونواصل” الى القضاء.
وظهرت الفنانة هدى سعد، في حلقة البرنامج التي عرضت يوم أمس الإثنين، حيث وقعت “ضحية” لمقلب العشابي.
استفزازات العشابي أثارت غضب هدى سعد التي خاطبته بالقول:” ميمكنش هاد الحلقة تنزل باسمي وإلا غنرفع عليكم دعوة قضائية، هاد السيد سبني وأهاني هاد الحلقة إلى نزلات غادي نتابعكم أنا حذرتكم”، غير أن الحلقة عرضت يوم أمس الإثنين.
تعليق واحد
غريب مايقدمه أصحاب الكاميرا الخفية في المغرب انها لاتخدم الممثلين الضحايا ولا تعطي أي فرجة للمشاهد انها كاميرا للترهيب وللاعتداء والإهانة واحثقار الضحايا واللعب على أعصابهم غير مدركين أنهم سيحرجون امام عائلاتهم واهلهم.قد يسكتونهم بمبلغ مالي يعدونهم به لكن المال لايعوض الكرامة.