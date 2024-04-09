صورة تعبيرية

السعودية.. شخص يلقي بنفسه من الأدوار العلوية للمسجد الحرام

2024-04-09 / 09:25
4

وثق مقطع فيديو متداول في المملكة العربية السعودية، سقوط شخص من المسجد الحرام في مكة المكرمة، بينما تجمع حوله ضيوف بيت الله.

و كشف الأمن العام في بيان عبر حسابه في منصة “إكس”، مبينا أن القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام باشرت الواقعة.

ولفت إلى أن الشخص المعني الذي ظهر في الفيديو ملقى على الأرض، كان قد ألقى نفسه من الأدوار العلوية للمسجد.

وأكد في بيانه أن تم نقل الشخص إلى المستشفى لتلقي العلاج، واستكمال الإجراءات اللازمة.

ولم تتضح بعد ملابسات الواقعة وأسبابها.

2024-04-09 / 09:25
4

مقالات ذات صلة

ايطاليا: مصرع أربعة أشخاص في انفجار بمحطة طاقة كهرومائية

2024-04-09 / 20:30

اغتصاب طفل معاق وتعذيبه حتى الموت.. جريمة بشعة تهز…

2024-04-09 / 15:31

ترامب: “أي يهودي أمريكي يصوت لبايدن فهو لا يحب…

2024-04-09 / 10:44

مجلس الأمن يبحث طلب فلسطين بشأن الحصول على عضوية…

2024-04-08 / 22:43

أبرز بنود المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في غزة

2024-04-08 / 21:25

اسبانيا تلغي “التأشيرات الذهبية” للحد من المضاربات العقارية

2024-04-08 / 18:23

نتنياهو: حددنا بالفعل موعد اجتياح رفح

2024-04-08 / 17:41

“النيجر” تصعد وتشكو الجزائر لـ”الهجرة الدولية”

2024-04-08 / 17:19

مصرع شخصين غرقا وفقدان آخرين إثر غرق قارب للنزهة…

2024-04-08 / 16:19

العدل الدولية تستمع لاتهام ألمانيا بتسهيل حرب إسرائيل بغزة

2024-04-08 / 11:25

‫4 تعليقات

  4. علاش ماقبطاتوش الملائكة ؟ ياك هو ضيف عند الرحمان ؟ ماشي معقول تخلي الضيف يطيح وأنت تتفرج. من غير إذا كانوا مشغولين

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى