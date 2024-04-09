رسميا.. 20 أبريل تاريخ الإعلان عن تأسيس دولة القبايل من قلب نيويورك

هبة بريس ـ الدار البيضاء

سمحت السلطات الأمريكية لحركة “الماك” التي يقودها فرحات مهني بإعلان تأسيس دولة القبايل في العشرين من شهر أبريل الجاري من خلال حفل سينظم بقلب نيويورك.

ترخيص السلطات الأمريكية لحركة الماك لإعلان تأسيس دولة القبايل التي تحتل سلطات ااعسكر الجزائري أجزاء كبيرة من أراضيهم و تنفي قياداتها و مواطنيها في الخارج، اعتبره محللون بمثابة دعم صريح من أمريكا لدولة القبايل.

في ذات الوقت، أقدمت الحركة من أجل تحرير القبايل المحتلة من طرف عسكر الجزائر على توجيه دعوات رسمية لعدد من الدول لحضور حفل الإعلان الرسمي عن قيام الدولة القبايلية.

و وجهت “الماك” الدعوة لمجموعة من وزارات خارجيات الدول الكبرى كفرنسا و ألمانيا و إسبانيا و أمريكا و كندا و عدد من دول أوروبا و أمريكا اللاتينية، فضلا عن الدول العربية و في مقدمتها الإمارات العربية المتحدة و السعودية و المغرب و سلطنة عمان و ليبيا و تونس و عدد من دول أفريقيا.

و تروم “الماك” من خلال هاته الدعوات توسيع قاعدة الدعم الذي تزايد في الآونة الأخيرة حيث أن عددا من الدول استقبلت ممثلي حركة تحرير القبايل من الاحتلال العسكري الجزائري و عبرت عن مساندتها للقضية العادلة و المشروعة للشعب القبايلي في تقرير مصيره و الاستقلال عن سلطات العسكر الغاشم.

هذا و تضمنت البرقيات الرسمية الموجهة للدول السالفة الذكر، الإخبار بتاريخ الإعلان عن ميلاد الدولة في العشرين من الشهر الجاري بأمريكا، فضلا على تأكيد عزم الحركة إعلان استقلال القبائل من جانب واحد بنهاية العام المقبل، وبالضبط قبل 14 يونيو منه، في حال لم يستجب النظام الجزائري للمطالب المشروعة للشعب القبائلي.