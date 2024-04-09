شيشاوة ..الاقتصار على إقامة صلاة العيد بمصلى وحيد يصل البرلمان

هبة بريس _ الرباط

وجه البرلماني عوض اعمارة سؤالا كتابيا الى وزير الاوقاف حول أداء صلاة عيد الفطر بإقليم شيشاوة

وسجل البرلماني اعلاه ان قرار المندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية باقليم شيشاوة تسبب في استياء كبير لدي الساكنة وذلك بسبب الاقتصار على إقامة صلاة العيد بمصلى وحيد ويتعلق الأمر بمصلى المركز التجاري بساحة المهرجانات قرب القاعة المغطاة بمدينة شيشاوة.

ومرد هذا الاستياء راجع لكون فضاء المصلى التابع للمركز المذكور بعيد عن جل الاحياء بمسافة قد تزيد عن كيلومتر واحد، مما يشكل معاناة حقيقية للسكان وخاصة منها كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة والنساء، كما ان الاقتصار على أداء صلاة العيد في فضاء واحد داخل مدينة مترامية الأطراف سيؤدي حتما إلى صعوبة التنقل والازدحام لاسيما أن الأرصاد الجوية أخبرت بأن الجو سيكون حارا بهذه المدينة._ يقول البرلماني اعلاه

وساءل البرلماني الوزير عن الإجراءات المتخذة لتخفيف العبء عن المواطنين وتسهيل ولوجهم لأداء صلاة العيد في أحسن الأحوال؟