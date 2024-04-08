الرباط تحتضن لقاء الصداقة المغرب-فرنسا “للبريكين” يوم 17 أبريل الجاري

يحتضن مسرح محمد الخامس بالرباط، 17 أبريل الجاري، لقاء الصداقة المغرب-فرنسا “للبريكين”، بمبادرة من المعهد الفرنسي بالمغرب، والجامعة الملكية المغربية للرياضات الوثيرية، الرشاقة البدنية، الهيب هوب والأساليب المماثلة، والجامعة الفرنسية للرقص.

وذكر بلاغ للمنظمين أن هذا اللقاء الخاص بـ “البريكين” سيعرف مشاركة 12 “بي-غيرل” و”بي-بوي” (فتيات وفتيان).

وأوضح المصدر ذاته أنه “على بعد 100 يوم من افتتاح الألعاب الأولمبية والبارالمبية باريس- 2024 التي أدرجت لأول مرة في تاريخها تخصص “البريكين”، سيقابل فريق “بريكرز” الفرنسي فريقا مغربيا خلال لقاءات ودية تجمع بين بي-غيرلز وبي-بويز، حيث سيكون العديد من المؤهلين للألعاب الأولمبية منهم في الموعد”. وأضاف أن هذا اللقاء المتاح للجميع والمجاني والذي سيعقد بمسرح محمد الخامس يوم 17 أبريل من الساعة الرابعة عصرا إلى الساعة السادسة مساء، سيتضمن مرحلة تأهيلية (عروض)، ومقاطع فنية، ومرحلة نهائية وحفل لتوزيع الجوائز، “من أجل تقديم عرض لا ينسى للجمهور”.

وتابع أن “لقاء الصداقة سيحتفي بدينامية التبادل الرياضي والجودة المعترف بها دوليا للرياضيين المغاربة والفرنسيين، الأوفياء دائما للقيم الأولمبية، حيث سيجتمع هؤلاء الأبطال، على مدى ثلاثة أيام لخوض لحظات حماسية من التبادل والتدريبات المشتركة”.

وسيكون المغرب ممثلا بكل من فاطمة الزهراء الماموني المعروفة أيضا باسم “بي غيرل المانوني” وبلال ملاخ الملقب بـ “بي-بوي بيلي”، اللذين ضمنا تأهلهما للألعاب الأولمبية والبارالمبية باريس 2024 خلال بطولة إفريقيا الأخيرة، برفقة “البي غرلز ألما” و”بي فلاي” و”البي بويز أوفازي” و”كري 6″. وسيواجهون، من الجانب الفرنسي، “البي-غيرلز” ميا سافيتش، وكنزة فيلا، وجولييت بينا-لوزانو، بالإضاغة إلى “البي-بويز” ماتيو لاتوري، ورامي أڭون، ووإينزو دو جيوفاني.