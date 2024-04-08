حدث فريد.. رفع آذان المغرب وسط ملعب ليفربول “أنفيلد”

2024-04-08 / 22:29
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شهد ملعب “الأنفيلد”، معقل نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، رفع الأذان أمام بعض الجماهير المسلمة التي كانت حاضرة داخله من أجل حفل إفطار جماعي، عقب التعادل ضد مانشستر يونايتد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه مؤذن يرفع آذان المغرب وقت الإفطار في ملعب “أنفيلد” .

وتم رفع أذان المغرب أمام أعين عدد من جماهير مدينة ليفربول، خلال فعاليات الإفطار بشهر رمضان المبارك

وتتسابق الأندية الانجليزية، خصوصا الكبيرة منها، على إظهار مدى تفاعلها مع مختلف الأديان والثقافات، حيث أقام بعضها حفلات إفطار، والبعض الآخر صلاة جماعة في ميدانه.

2024-04-08 / 22:29
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