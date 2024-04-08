تازة.. الحكم بالمؤبد على شخص قتل أبنائه

ع محياوي _ هبة بريس

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتازة، زوال اليوم الإثنين 8 أبريل الجاري، بالسجن المؤبد في حق شخص متابع بتهمة القتل العمد مع سبق و الاصرار و الترصد في حق ابنيه و محاولة القتل في حق زوجته و باقي أبنائه.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى يوم الأربعاء 25 أكتوبر من سنة 2023، حيث عاشت مدينة تازة على وقع جريمة قتل مروعة هزت مدينة مكناس، ذهب ضحيتها شابين في العشيرينيات من عمرهما، فيما أصيبت الزوجة وابنته الصغيرة بجروح خطيرة تم نقلهما على إثرها إلى مستشفى ابن باجة بتازة في وضعية حرجة.

الشخص الذي يبلغ 65 سنة أقدم على ذبح إبنته البالغة من العمر 27 سنة وإبنه البالغ 19 سنة من الوريد إلى الوريد، كما قام بطعن زوجته عدة طعنات بواسطة السلاح الأبيض تم نقلها على إثرها إلى الإنعاش بمستشفى ابن باجة رفقة ابنتها الصغيرة.