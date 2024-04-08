وجدة .. العرض الصحي يتعزز بإفتتاح المستشفى الخاص الدولي المتوسطي

هبة بريس : وجدة

تعززت المنظومة الصحية بجهة الشرق يومه الاثنين 08 أبريل الجاري، بافتتاح المستشفى الخاص الدولي المتوسطي، بحضور معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انجاد وشخصيات مدنية وعسكرية.

ويعتبر هذا المستشفى الخاص، الأول من نوعه بالجهة حيث يشكل نقلة نوعية في العرض الصحي للجهة الشرقية بصفة عامة والمدينة وجدة بصفة خاصة.

كما يعتبر المستشفى الخاص الدولي المتوسطي من مستشفيات الجيل الجديد وفق آخر المواصفات الدولية حيث يتكون من 6 طوابق على مساحة إجمالية تبلغ 8100 م، تبلغ طاقته الاستيعابية 138 سرير، منها 78 سرير استشفاء، ووحدة للإنعاش مكونة من 23 سرير وحدة العناية المركزة للطب مكونة من 6 أسرة ومستشفى النهار العلاج مرضى السرطان ، كما يتوفر على وحدة إنعاش الخدج تحتوي على 11 حاضنة و التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى القطاع الخاص بالجهة الشرقية.

اما فيما يخص التجهيزات الطبية، فقد روعي في اكتسابها احترام آخر المعايير الدولية مع تطوير أقطاب التميز في مجال الطب والجراحة، حيث يتوفر المستشفى الخاص الدولي المتوسطي على 08 قاعات للجراحة، منها قاعة عمليات هجينة مخصصة لعمليات القلب الدقيقة. كما يتوفر على وحدة المستعجلات ووحدة للاستشارات الطبية والجراحية المتخصصة، ووحدة للأم والطفل والولادة، ومركز الأمراض القلب والشرايين يحتوي على جميع الكشوفات الوظيفية للقلب ومركز لطب وجراحة الجهاز الهضمي، ومركز الجراحة المنضارية واختصاصات طبية و جراحية أخرى.

كما يتوفر المستشفى الخاص الدولي المتوسطي على مركز للأشعة يضم جهاز الرنين المغناطيسي وجهاز المسح المقطعي، جهاز التصوير الشعاعي للثدي رقمي، وأجهزة الفحص بالصدى من آخر طراز.

ويسهر على التكفل بالمرضى أطقم طبية، تمريضية ، تقنية و إدارية على مستوى عالي من التكوين و الكفاءة، ويأتي هذا المستشفى الدولي الخاص المتوسطي في إطار مساهمة القطاع الخاص لتطوير المنظومة الصحية من جهة، والجهوية الموسعة من جهة أخرى، عبر تسهيل ولوج المواطنين إلى عرض صحي عالي الجودة خاصة مع تعميم التأمين الصحي الإجباري