حقوقية : تعديلات مدونة الأسرة لا بد أن تراعي دستور البلاد

قالت الأكاديمية والحقوقية المغربية، الدكتورة نزيهة امعاريج إن : “مدونة الأسرة من ثوابت الأمة المغربية، وستُعبّر عن الانتماء الحضاري لأمتنا العربية والإسلامية، والخطاب الملكي سبق أن أكد بشكل جلي لا لبس فيه، أنه لا مساس بالشريعة الإسلامية، ولا مساس بالنصوص الشرعية قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وشعبنا لن يقبل مطلقا بأي خروج عن ذلك”

واضافت أستاذة مادة العقيدة ومقارنة الأديان والفكر الإسلامي، قائلة: “مَن يريد مدونة حداثية تتصادم مع شريعتنا الإسلامية، فعليه أن يبحث عنها في أي دولة أخرى. هذا خط أحمر ولعب بالنار، وسنقف له بالمرصاد من أجل صيانة ثوابتنا المغربية والفقه المالكي وإمارة المؤمنين”.

وقالت: “نحن نرتب حاليا لأنشطة وندوات جديدة وتحركات مختلفة ستنطلق بعد عيد الفطر من أجل مدونة الأسرة، وحراكنا لن يتوقف حتى نطمئن أن التعديلات جاءت في إطار المرجعية الإسلامية، والإشكالات الموجودة نبحث لها عن الحلول والمقاربات الأسلم والأقرب للصواب”.

ونوّهت امعاريج، وهي رئيسة جمعية حوار النسائية (غير حكومية)، إلى أنهم طالبوا سابقا بـ”إيجاد حلول قانونية مبتكرة لتفادي الاختلالات التي كشف عنها التطبيق العملي للمدونة خلال السنوات المنصرمة، بشرط أن يتم ذلك من خلال الاجتهاد الخلاق في نطاق الشريعة الإسلامية الغراء”.

وشدّدت على أن “تعديلات مدونة الأسرة لا بد أن تراعي دستور البلاد، الذي يعتبر المغرب دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، كما يعتبر الهوية المغربية تتميز بتبوؤ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء”. تقول امعاريج لعربي 21:

وفي 30 مارس الماضي، تسلّم رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، تقرير الهيئة المكلفة بمراجعة “قانون الأسرة”، على هامش استقباله أعضاء الهيئة المكلّفة بذلك، على أن يتم رفع خلاصة ونتائج عمل تلك اللجنة إلى الملك.