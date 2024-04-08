A picture shows the competition ball on the pitch prior to the UEFA Europa League Group H first-leg football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Manchester United at the Parc des Princes stadium in Paris on October 20, 2020. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

هذه تشكيلة أغلى لاعبي العالم في 2024

2024-04-08 / 21:09
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كشف موقع “ترانسفير ماركت” المختص في القيم السوقية للاعبين، عن التشكيل المثالي لأغلى 11 لاعبا في عالم كرة القدم خلال العام الجاري 2024.

ونشر الموقع التشكيل المثالي الذي يتصدره النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي تبلغ قيمته 1.27 مليار يورو.

ويقود هالاند خط الهجوم للتشكيل الأغلى عالميا بقيمته التسويقية التي تصل إلى 180 مليون يورو، متساويا مع النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وأيضا الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني.

وفيما التشكيل المثالي الأغلى في العالم لعام 2024 وذلك بعد التحديثات الأخيرة في أسعار اللاعبين:

حراسة المرمى:

ديوغو كوستا ( 45 مليون يورو).
خط الدفاع:
روبن دياز (80 مليون يورو).
ويليام ساليبا (80 مليون يورو).
ترينت ألكسندر أرنولد (70 مليون يورو).
ألفونسو ديفيز (60 مليون يورو).
خط الوسط:
جود بيلينغهام (180 مليون يورو).
فينيسيوس جونيور (150 مليون يورو).
فيل فودين (130 مليون يورو).
فلوريان فيرتز (110 ملايين يورو).
خط الهجوم:
إيرلينغ هالاند (180 مليون يورو).
كيليان مبابي (180 مليون يورو)

2024-04-08 / 21:09
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