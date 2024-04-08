كلميم.. توقيف مرشحين للهجرة السرية

علم أنه تم توقيف 15 مرشحا للهجرة السرية يتحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، فضلا عن مغربيين مكلفين بحراستهم وإمدادهم بالمؤونة.

ومكنت العملية الامنية من إفشال مخطط الهجرة السرية وتوقيف هؤلاء الأشخاص المعنيين، الذين جرى توجيههم إلى مقر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية كلميم لمباشرة الأبحاث التمهيدية معهم بغية الوصول إلى كافة الضالعين المحتملين.

وتشن مصالح الدرك الملكي بمختلف المراكز الترابية التابعة لسرية كلميم حملات استباقية لمحاصرة ومحاربة ظاهرة الهجرة غير النظامية عبر المنافذ البحرية من خلال تشديد المراقبة على المنطقة الساحلية وعلى المركبات بالمحاور الطرقية.