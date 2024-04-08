لفتيت : للمغربيات الحق في الحصول على جواز سفر لأطفالهن دون إذن من الأب

2024-04-08 / 19:49
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جاء التأكيد هذه المرة من وزارة الداخلية التي قالت أن للمغربيات، سواء المقيمات داخل أرض الوطن أو خارجه، الحق في تقديم طلبات للحصول على جواز السفر لفائدة أطفالهن القاصرين.

هذا التأكيد جاء على لسان وزير الداخلية في جواب لوزير الداخلية، عبد الواقي لفتيت، على سؤال كتابي للنائب البرلماني الحركي، محمد هيشامي

.وأوضح لفتيت أن المسطرة الجاري بها العمل حاليا “لا تستلزم الإدلاء بموافقة الآباء من أجل استصدار جواز السفر للأبناء القاصرين”.

وسجل الوزير إلى أنه “تطبيقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالحالة المدنية، يحق للمعني بالأمر وأصوله وفروعه وزوجه والأرمل ووليه أو وصيه أو المقدم عليه، أو من يوكله على ذلك، أو كافله أو طالب الكفالة طبقا للتشريع المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الحصول على مستخرجات رسوم الحالة المدنية”.

وقال وزير الداخلية إن “النساء المتزوجات أو المطلقات يمكن لهن استخراج نسخ من رسوم ولادة أبنائهن دونما الحاجة لإذن الأب، سواء داخل أرض الوطن أو خارجه”.

2024-04-08 / 19:49
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‫2 تعليقات

  2. هذا مايشجعهن على الهروب وخطف الاطفال عوض ان الموافقة مشتركة بينهما .بسببكم سوف تكثر المشاكل بين الزوجين والطلاق وترتفع نسبة العنوسة و الطلاق مما يفتح باب الفساد والانحلال الاخلاقي .مسلمون و الله أعلم .

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