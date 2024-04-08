اسبانيا تلغي “التأشيرات الذهبية” للحد من المضاربات العقارية

هبة بريس – متابعة

قررت الحكومة الإسبانية، اليوم الاثنين، الغاء “التأشيرات الذهبية ” التي تمنح للمواطنين الأجانب الذين يقومون بالاستثمار في العقارات وذلك قصد الحد من المضاربات .

وأوضح رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ،إن السلطة التنفيذية ستقوم “بإلغاء منح التأشيرات الذهبية” التي تتيح للأشخاص الحصول على تصريح إقامة عندما يستثمرون أكثر من نصف مليون يورو في العقارات ، مؤكدا أن الإجراء ستتم المصادقة عليه غدا الثلاثاء.

وتروم الخطوة الى وضع حد المضاربات في قطاع العقار باسبانيا حيث يعاني عدد من الشباب والاسر من صعوبة الحصول على سكن حيث كان قد تم اعتماد “التأشيرات الذهبية” في العام 2013 بهدف إنعاش الاستثمار في البلاد، في ظل الركود الاقتصادي الناجم عن الأزمة المالية والعقارية.