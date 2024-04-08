الأوقاف .. مراقبة هلال شهر شوال ستكون الثلاثاء

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7 تعليقات
عيد مبارك مسبقا عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة وكل عام وأنتم بألف خير وصحة .
أعاده الله عليكم جميعا بالخير والبركات والرحمة والمغفرة اللهم اجعل دخول شهر شوال نصراً لإخواننا في فلسطين يارب.
أتمنى لكم عيد الفطر عيداً سعيدا بإذن الله تعالى وادخله على صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره وأيده وأبعد عنه كل مكروه وسوء.
في يوم العيد يجب عليكم زيارة الاقارب والأصدقاء والجيران صلة رحم كي يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بألف خير.
بدخول عيد الفطر آللهم فرج على اخواننا في فلسطين وعلى الأمة الإسلامية أينما كانوا واجعله عيداً مباركاً مليئ بالخير والبركة والسعاة الدائمة ..
ربما سيكون اول يوم من أيام شهر شوال هو يوم الأربعاء وبذالك سيكون استوفى 29 يوم.
شهر رمضان المبارك أكيد سيستوفي 30 يوم وسيكون اول يوم العيد هو يوم الخميس بإذن الله تعالى أعاده الله عليكم جميعا بالخير والبركة وعلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالصحة والعافية يارب