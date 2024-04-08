الأوقاف .. مراقبة هلال شهر شوال ستكون الثلاثاء

هبة بريس _؛ الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن مراقبة هلال شهر شوال ستكون مساء يوم الثلاثاء 29 رمضان المعظم 1445 هـ الموافق لـ 9 أبريل 2024.