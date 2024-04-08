تأخر أشغال ترميم المساجد المتضررة من زلزال الحوز يسائل وزارة التوفيق

2024-04-08 / 17:54
0

قالت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن مجموعة من المساجد العتيقة بإقليم الحوز، خصوصا بمدينة مراكش تضررت بفعل الزلزال الذي ضرب المنطقة، حيث تأثرت مآذن كثيرة وسجلت تصدعات وتشققات في عدة مساجد، مما أدى إلى إغلاقها بانتظار ترميمها وإصلاحها قبل فتحها في وجه المصلين.

ونهبت باتا في سؤال كتابي وجهته لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى أن أشغال ترميم المساجد المتضررة بالإقليم قد سجلت تأخرا كبيرا بالرغم من حلول شهر رمضان الذي يعرف فيه المواطنين اقبالا كبيرا على المساجد، ناهيك عن العشوائية التي تطبع المنظر العام لمحيط المساجد بفعل انتشار أعمدة التثبيت وهو ما يخلق صورة مشوهة لمآثر تاريخية في منطقة معروفة برواجها السياحي.

إثر ذلك ساءلت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الوزير التوفيق عن الإجراءات التي سيتخذها لتسريع عملية ترميم المساجد المتضررة وخطة الوزارة لتدارك التأخر الملحوظ في الأشغال

2024-04-08 / 17:54
0

مقالات ذات صلة

سنة حبسا نافذا لرئيس جمعية الشباب الملكي

2024-04-08 / 15:50

عيد الفطر.. “الأوطوروت” توصي زبناءها بتنظيم تنقلاتهم

2024-04-08 / 14:43

اعتقال ” كوبل” بأكادير بحوزتهما كمية من المخدرات

2024-04-08 / 13:37

بسبب هبوب رياح قوية.. وزارة التجهيز والماء تحذر مستعملي…

2024-04-08 / 12:51

مؤسسة الملتقى و”الطريقة البودشيشية” تنظمان عملية توزيع القفة الرمضانية

2024-04-08 / 11:52

لجنة من “الحجابة الملكية” تسلم هبات ملكية بمكناس

2024-04-08 / 11:36

“التعليم” تسهل عملية إيداع طلبات الترشح لمباريات التدريس

2024-04-08 / 09:22

طقس الإثنين.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2024-04-08 / 09:08

أسواق البيضاء تضج بالزبناء لاقتناء ملابس ومستلزمات العيد

2024-04-07 / 20:41

نشرة إنذارية.. طقس حار ورياح قوية محملة بالغبار بعدد…

2024-04-07 / 20:08

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى