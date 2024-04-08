نتنياهو: حددنا بالفعل موعد اجتياح رفح

2024-04-08 / 17:41
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إنه “تم الاتفاق بالفعل على موعد دخول الجيش الإسرائيلي إلى مدينة رفح في قطاع غزة”.

وأوضح نتنياهو، في كلمة له، أن “الانتصار على حركة حماس يتطلب دخول رفح والقضاء على كتائب الإرهاب هناك”، مؤكدا أن بلاده تعمل باستمرار لتحقيق أهدافها، وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع الرهائن وتحقيق النصر الكامل على حماس”.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية “طوفان الأقصى”؛

2024-04-08 / 17:41
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