كينيا توجه صفعة قوية للجزائر والبوليساريو وتعين سفيرة لها بالرباط

رباب نوي – هبة بريس

لأول مرة في تاريخ العلاقات بين الرباط ونيروبي ، تم تعيين جيسيكا موتوني جاكينا بشكل رسمي، اليوم الإثنين، سفيرة لكينيا بالمغرب.

وقالت جاكينيا، أمام البرلمان، إنها مستعدة لتسويق كينيا باعتبارها أفضل وجهة للاستثمار.

وأردفت المتحدثة ذاتها، أن الخطوة الأولى ستكون تشجيع المستثمرين من المملكة المغربية على إنشاء مصنع للأسمدة في كينيا، الشيء الذي يسهل الوصول إلى المنتجات الزراعية الأساسية للمزارعين الكينيين.

وحسب صحيفة The Star الكينية ، فإن كينيا انتهت من افتتاح سفارة بالرباط، مما يشير إلى تحول في مواقفها وتحسن في العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما كشفت صحيفة أفريكا أنتلجنس” ، أن الرئيس الكيني وليام روتو ، سيلتقي قريبا بالملك محمد السادس.

وتجدر الإشارة إلى أن ناصر بوريطة وزير الخارجية، استقبل قبل أيام فقط، الكاتب الأول المكلف بالشؤون الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية والمغتربين في جمهورية كينيا، أبراهام كورير سينغوي، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من الرئيس الكيني، وليام روتو.