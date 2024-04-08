وزير خارجية اسبانيا يستقبل رئيس الكناري لمناقشة العلاقات الثنائية مع المغرب

2024-04-08 / 16:05
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رباب نوي – هبة بريس

يرتقب أن يستقبل وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، غدا الثلاثاء بمدريد، رئيس جزر الكناري، فرناندو كلافيجو، لإطلاعه على العلاقات مع المغرب.

ووفق وسائل إعلام إسبانية، يأتي هذا اللقاء في سياق مراسلة فرناندو كلافيجو رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، يطالبه فيها بمزيد من المعلومات حول العلاقة الثنائية مع الرباط، بشأن المسائل المتعلقة بالهجرة أو ترسيم الحدود البحرية أو استغلال الموارد المعدنية في قاع البحر الفاصل بين سواحل المغرب والأرخبيل.

جدير بالذكر، أن كلافيخو طلب مؤخراً، توضيحات بشأن المناورات البحرية التي تقوم بها البحرية المغربية قبالة سواحل الصحراء المغربية.

2024-04-08 / 16:05
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‫3 تعليقات

  1. هم يريدون استغلال الموارد المعدنية في قاع البحر الفاصل بين سواحل المغرب والأرخبيل

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