سنة حبسا نافذا لرئيس جمعية الشباب الملكي

هبة بريس – الدار البيضاء

قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء زوال اليوم بسنة (1 سنة واحدة) نافذة في حق المسمى محمد دالي رئيس جمعية الشباب الملكي، وذلك لارتكابه جريمة إهانة رجال القضاء في حالة العود.

وكان المتهم قد هاجم قاضيا للتحقيق في مكتبه بمقر المحكمة الزجرية ووجه له الإهانات إثر تعيين القاضي المذكور للتحقيق في ملف له علاقة بالمتهم المذكور.

يذكر أن المسمى محمد دالي سبق وأن تم الحكم عليه ب8 أشهر نافذة من أجل التشهير والمس بالحياة الخاصة للأشخاص وإهانة رجال القضاء، كما تم الحكم عليه ب5 أشهر نافذة من أجل اهانة محام أثناء مزاولته لمهامه، كما راكم المتهم المذكور 30 شهرا موقوف التنفيذ في أحكام قضائية متفرقة من أجل التزوير قي محرر عرفي واستعماله والقذف والتشهير والمس بالحياة الخاصة.