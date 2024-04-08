عيد الفطر.. “الأوطوروت” توصي زبناءها بتنظيم تنقلاتهم

2024-04-08 / 14:43
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بمناسبة عيد الفطر المبارك، أوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي الطريق السيار بضرورة تنظيم تنقلاتهم والاستعلام عن حركة المرور الآنية.

وأوضح بلاغ للشركة، أن شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير مهمة، خاصة اليوم الإثنين، ما بين الساعة الثالثة بعد الزوال والعاشرة ليلا، وغدا الثلاثاء، ما بين الساعة الثالثة بعد الزوال والعاشرة ليلا، ويوم الأحد 14 أبريل الجاري، الذي يصادف يوم الرجوع من عطلة العيد، ما بين الساعة الرابعة بعد الزوال والعاشرة ليلا.

ومن أجل سفر آمن ومريح، تُوصي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي الطريق السيار بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر، والاستعلام عن حالة حركة المرور الآنية من خلال تحميل تطبيق (ADMTRAFIC)، والاستعلام عن الحالة الجوية مع توخي الحيطة والحذر في حالة هبوب رياح قوية، أو أمطار أو ضباب.

كما أوصت الشركة زبناءها بالاطلاع على الرصيد المتبقي في “الباس جواز” الخاص بهم وإعادة تعبئته قبل التنقل في الطريق السيار، وأخذ قسط من الراحة بعد كل ساعتين من السياقة، ومراقبة حالة العجلات.

واستعدادا لهذه لذروة المتوقعة في حركة السير، ستوقف الشركة أشغال التوسعة والصيانة على مستوى شبكة الطرق السيارة خلال هذه الفترة، وذلك بهدف ضمان سلامة وانسيابية التنقلات على الطرق السيارة الوطنية.

وللمزيد من المعلومات، تدعو الشركة مستعملي الطريق السيار للاتصال بالرقم 5050.

2024-04-08 / 14:43
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