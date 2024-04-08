بسبب هبوب رياح قوية.. وزارة التجهيز والماء تحذر مستعملي الطرق

2024-04-08 / 12:51
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رباب نوي – هبة بريس

دعت وزارة التجهيز والماء جميع مستعملي الطرق إلى توخي المزيد من الحيطة والحذر، في نشرة إنذارية صادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي تتوقع هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار بعدد من الأقاليم يومي الاثنين والثلاثاء.

وأوضحت الوزارة ذاتها، في بلاغ لها، أنه “على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي تتوقع هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار بأقاليم كل من أسا-الزاك وسيدي إفني وطانطان وكلميم والسمارة والصويرة وشيشاوة وفكيك والرشيدية ابتداء من يومه الإثنين 8 أبريل 2024، إلى غاية يوم غد الثلاثاء 09 أبريل 2024، فإن وزارة التجهيز والماء تهيب بجميع مستعملي الطرق توخي المزيد من الحيطة والحذر نظرا لضعف الرؤية أو انعدامها في مثل هذه الأحوال الجوية”.

وأضاف ذات البلاغ، أنه للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالرقم الهاتفي لمركز الديمومة بالمديرية العامة للطرق (17 17 71 37 05).

2024-04-08 / 12:51
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