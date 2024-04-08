انطلاق محاكمة صاحب أغنية “شر كبي أتاي” في حالة اعتقال

ع محياوي _ هبة بريس

يمثل” رابور” صاحب أغنية “شر كبي أتاي” التي أثارت ضجة كبيرة، زوال اليوم الإثنين أمام غرفة الجنح التلبسية بابتدائية فاس لمحاكمته في حالة اعتقال في أول جلسة بعد يومين من إيداعه سجن بوركايز بأمر من النيابة العامة المحال عليه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية.

الأغنية التي حققت نجاحات كبيرا بين الشباب ومواقع التواصل الإجتماعي رغم مرور مدة قصيرة على إطلاقها ، فيما نشطاء وجمعيات اعتبروا كلمات الأغنية خادشة للحياء.

وينتظر أن تقتصر الغرفة على محاكمته عن بعد انطلاقا من قاعة المواصلات بسجن بوركايز، لعدم جاهزية ملفه الجنحي التلبسي المتابع فيه لوحده بناء على شكاية هيئات وأشخاص، بحكم أنها أول جلسة ينتظر أن يمهل خلالها لتعيين محام للدفاع عن إعداد دفاعه والاطلاع على الملف.

وتابعت النيابة العامة المتهم الثلاثيني الأب لطفل صغير والقاطن بحي بلخياط بمقاطعة المرينيين، بتهم تتعلق بتحريض القاصرين دون الثامنة عشر على الدعارة أو البغاء والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية، والمشاركة في ذلك”.

واعتقل المتهم الخميس الماضي قبل وضعه رهن الحراسة النظرية لدى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، لفائدة البحث الذي أمرت به النيابة العامة بناء على شكايات تقدمت ضده وصاحبه مؤدي الأغنية التي أحدثت ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر المشتكون أن الأغنية التي تصدرت الأغاني الأكثر استماعا بالمغرب وقدر مشاهدوها بالملايين، أن في كلماتها إساءة إلى المرأة وتحريض ضدها وتشجيع على الفساد وكونها خادشة للحياء، وطالبت النيابة العامة بالتحقيق ومتابعة صاحبيها وتشديد الرقابة على المحتويات المتاحة للأطفال