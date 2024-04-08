مغاربة يتساءلون عن مصير تذاكرهم في حال رفض “رايانير” البيع بالدرهم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

استبشر عدد من المغاربة خيرا بقرار الترخيص لشركة الطيران المنخفض “رايانير” بتسيير جزء من الخطوط الجوية الداخلية، حيث انطلق فعليا عمل الشركة الإيرلندية الأصل في المجال الجوي المغربي بعدما قامت بتدبير عدد من الرحلات الداخلية بين مدن مغربية و بأسعار مشجعة.

و مع بداية شهر أبريل انطلقت أولى رحلات “رايانير” المحلية، حيث أن طائرات الشركة كانت مملوءة عن آخرها بالزبناء المغاربة الذين تنقلوا بين أكادير و الراشيدية و طنجة و فاس و غيرهم من المدن التي تم ربطها جويا بعضها البعض.

لكن الأمر الذي آثار امتعاض المغاربة هو طريقة الدفع لاقتناء التذاكر، حيث قامت الشركة السالفة الذكر بفرض الأداء بالعملة الأجنبية، مما جعل الزبناء يلجؤون ل”dotation” المحدودة التي تمنح لهم سنويا للدفع من خلالها.

طريقة الدفع اعتبرها العديد من الزبناء بمثابة تحايل من الشركة التي تنشط في السوق المغربية و تفرض الأداء بالعملة الأجنبية، و هنا تدخلت السلطات المغربية من خلال وزارة النقل و اللوجيستيك.

و قررت وزارة النقل واللوجستيك قبل يومين، السماح لشركة “رايانير” بتسيير رحلاتها الداخلية بشكل استثنائي لمدة شهر في انتظار امتثال الشركة لالتزاماتها، وذلك بعد أن لاحظت أن التذاكر متاحة فقط للشراء عبر البطاقات البنكية المغربية الدولية بالعملة الصعبة.

و أوضحت الوزارة أنه قد تم إصدار ترخيص الربط الجوي الداخلي مع الشركة المعنية بشرط صريح أن يكون بيع التذاكر متاحا بالدرهم، وهو الشرط الذي تم قبوله وتأكيده برسالة من شركة الطيران بتاريخ 29 نونبر 2023.

و بعد أن لاحظت الوزارة أن التذاكر متاحة فقط للشراء عبر البطاقات البنكية المغربية الدولية بالعملة الصعبة، قامت بتذكير الشركة بالتزاماتها يوم 29 مارس 2024، وأمرتها بالامتثال لها في أجل أقصاه شهر ابتداء من الأحد 31 مارس.

و هنا يطرح العديد من الزبناء سؤالا مفاده: ماذا لو رفضت الشركة قرار السلطات المغربية؟ حيث أنه في هاته الحالة أكيد سيتم سحب ترخيص الطيران الداخلي منها، مما سيجعل الآلاف من الزبناء الذين حجزوا سلفا في رحلات ما بعد نهاية أبريل و خاصة في فصل الصيف، في وضع لا يحسدون عليه، بعدما دفعوا مقابل ذلك أموالا كبيرة، كما أن التذاكر الخاصة بكل أشهر سنة 2024 ماتزال مطروحة للبيع بالموقع الإلكتروني للشركة.