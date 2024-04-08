لجنة من “الحجابة الملكية” تسلم هبات ملكية بمكناس

ع محياوي _ هبة بريس

أشرفت لجنة من الحجابة الملكية، يوم أمس الأحد، بمقر ملحقة عمالة مكناس بأكدال، على توزيع هبات ملكية كريمة لفائدة العديد من الأسر المعوزة وأشخاص ذوي احتياجات خاصة بمكناس .

وأشرفت اللجنة، التي ترأسها محمد سعد الدين سميج، مكلف بمهمة بالحجابة الملكية، مرفوقا بالكاتب العام لعمالة مكناس وعدة شخصيات على توزيع مساعدات مالية على المستفيدين،

بلغ عددهم ، 776 شخصا يمثلون عدة فئات بتراب عمالة مكناس ، ضمنهم أسر معوزة وشرفاء وأشخاص مصابون بأمراض مزمنة وذوو احتياجات خاصة.

وتهدف هذه الالتفاتة الملكية إلى تقديم المساعدة للأسر المعوزة والأشخاص المرضى وأرامل الشهداء والأيتام، ومساعدتهم على مواجهة تكاليف الحياة.

وخلال هذا الحفل، رُفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين الملك محمد السادس، وأن يقر عينه بولي عهده الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه الأمير مولاي رشيد، وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة على روحي المغفور لهما الملكين محمد الخامس والحسن الثاني، ويجعلهما في أعلى عليين مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين