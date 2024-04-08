أنس بسبوسي: “مبقيتش كنقدر نخرج من الدار بسبب الكاطورز”

2024-04-08 / 10:13
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تحدث الفنان الشاب، أنس بسبوسي، عن نجاح مسلسل “بين القصور” الذي يعرض خلال شهر رمضان الكريم.

وعلق أنس بسبوسي، على تفاعل الجمهور، مع شخصية “الكاطورز” التي تتشابه مع شخصيته الحقيقية، معبرا عن شكره لتعليقات واعجابات المتابعبن.

وفي فيديو نشره على حسابه بموقع “انستغرام، اضاف بسبوسي قائلا: “ممولفش الصورة ديالي تكون هاكا فالسوشيل ميديا ومبقيتش كنقدر نخرج من الدار”.

2024-04-08 / 10:13
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