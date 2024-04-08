سفيان رحيمي يطمئن جمهوره بعد الإصابة: “أنا في صحة جيدة”

2024-04-08 / 10:00
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طمأن المغربي سفيان رحيمي، نجم نادي العين الإماراتي، جمهوره، إثر نقله للمستشفى بعد تعرضه لإصابة على مستوى الرأس، يوم الأحد، في مباراته أمام النصر.

وسقط رحيمي في كرة مشتركة على حدود منطقة الجزاء ثم خرج محمولا في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وذلك بعد فقدانه الوعي.

ونشر رحيمي صورة له على سريره في المستشفى ويبدو في صحة جيدة، معلقا في منشور له عبر منصة “إنستغرام”: “أنا في صحة جيدة الحمد لله، ونتائج الفحوصات جاءت مطمئنة، شكراً لكل من سأل عني”.

2024-04-08 / 10:00
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