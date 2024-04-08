أحمد العوضي: ياسمين عبد العزيز الحب الحقيقي والوحيد في حياتي

2024-04-08 / 09:35
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أكد الفنان المصري أحمد العوضي، أن طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، هي الحب الحقيقي والوحيد في حياته.

وقال العوضي خلال لقاء تلفزيوني: “أصدق حب في حياتي كانت ياسمين عبدالعزيز، هي الحب الحقيقي والوحيد في حياتي، لأنني عشت معها أيامًا في فترات ومواقف ومراحل”.

وأضاف: “ياسمين هي الحب الحقيقي في حياتي، وهفضل أقول كده على طول، مش دلوقتي بس لأنني مش هعيش إللي أنا عشته مع ياسمين”.

2024-04-08 / 09:35
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