“التعليم” تسهل عملية إيداع طلبات الترشح لمباريات التدريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تيسير عملية ايداع طلبات الترشح لاجتياز امتحانات التدريس مسلك التعليم الثانوي الاعدادي.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها “أنه نظرا لعدم تمكن بعض المترشحات والمترشحين من الترشح عبر البوابة المخصصة لمباراة ولوج سلك أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مسلك التعليم الثانوي الإعدادي – دورة أبريل2024، ولتسهيل ترشحهم لهذه المباراة، فإنه يتعين على المترشحات والمترشحين المعنيين التوجه إلى المصالح المختصة بالمديريات الإقليمية القريبة من مقر سكناهم، مصحوبين بالوثائق المطلوبة، حتى يتسنى لهم استكمال الترشح وإيداع ملفات ترشيحاتهم وفق الترتيبات المحددة في الإعلان المنظم للمباراة المذكورة، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الإثنين 8 أبريل 2024 إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال من يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024.”